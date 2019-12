Rinvigorito dal colpaccio di Firenze, arrivato dopo il 2-2 in rimonta in casa con il Cagliari, il Lecce guarda proprio a un ex viola per rinforzare le corsie.

Interessa Vincent Laurini, laterale destro che può disimpegnarsi a sinistra e che in questa prima parte di stagione ha trovato davvero poco spazio a Parma, complice anche qualche problema fisico.

Il francese è legato con un triennale alla società ducale.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 16:02