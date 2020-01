Il Lecce guarda anche a Torino

L’acquisto di Alessandro Deiola non sarà l’unico del Lecce nel mese di gennaio. Il centrocampista in arrivo dal Cagliari rinforzerà l’organico di Liverani insieme ad almeno altri due-tre elementi, tra i quali non ci sarà però un attaccante.

Ad anticiparlo è stato il presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha parlato a margine dell’assemblea di Lega che ha portato all’elezione alla presidenza di Paolo Dal Pino: "Oltre a Deiola prenderemo un altro centrocampista, stiamo cercando un trequartista: a Liverani piace Saponara, vedremo, mentre per l’attacco non cerchiamo niente".

Definito l'obiettivo per la difesa e chiare le idee anche in uscita: "Seguiamo Djidji del Torino, ma l’operazione è complicata, domenica ha giocato titolare. Dobbiamo fare un mercato importante in uscita, tra i partenti c’è sicuramente Imbula”.

Tra i partenti, invece, salvo sorprese, non ci sarà uno dei protagonisti della promozione in A; "La Mantia rimarrà, ha fatto bene in passato e sta continuando a farlo in questa stagione, ma se dovesse arrivargli qualche offerta importante, la valuteremo".

SPORTAL.IT | 08-01-2020 21:35