Il Lecce guarda in B per rinforzare la mediana

Reduce dalla quarta sconfitta consecutiva al 'Tardini' contro il Parma, il Lecce allenato da Fabio Liverani è alla ricerca di rinforzi da inserire in un organico dilaniato dagli infortuni: il nome nuovo per il centrocampo giallorosso è quello di José Machin, centrocampista del Pescara.

Secondo quanto riportato da 'Sky', infatti, la società salentina ha contattato in giocatore per verificare la disponibilità preliminare ad un trasferimento in Puglia. Machin, classe 1996, gioca al Pescara in prestito dal Parma.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 16:21