Il Lecce ha preso Deiola

Arma in più per il Lecce a centrocampo. E' in arrivo dal Cagliari Alessandro Deiola, che sarà immediatamente a disposizione di Fabio Liverani.

Questo il comunicato della società giallorossa: "L'US Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Deiola dal Cagliari Calcio, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società sarda. Il calciatore, che si è già sottoposto a visite mediche, verrà presentato alla stampa sabato mattina alle ore 11.30 presso la sala stampa "Sergio Vantaggiato" del Via del Mare".

SPORTAL.IT | 10-01-2020 17:53