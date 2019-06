Il Lecce mette Benzar nel motore

Il Lecce spinge per Romario Benzar, laterale destro in forza al FCSB, squadra rumena in passato conosciuta come Steaua Bucarest. Il giocatore, che è nel giro della nazionale del Paese dell'est europeo, si è trasferito nell'undici della capitale dopo essersi fatto le ossa al Vitorul.

Benzar è nato a Timisoara il 26 marzo del 1992: predilige gravitare in difesa ma all'occorrenza può anche essere schierato a centrocampo.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 10:39