Il Lecce pensa di chiedere i danni al Foggia

Il Lecce sta pensando di chiedere i danni al Foggia.

Il club rossonero rischia delle pesanti sanzioni per delle irregolarità nei pagamenti proprio nella stagione in cui si è guadagnato la promozione in serie B dopo aver lottato con i salentini nel campioni di serie C.

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani riguardo questo caso ha annunciato che inizierà una richiesta di risarcimento del danno: "Nella stagione scorsa il Lecce ha realizzato 74 punti, gli stessi che sono bastati quest'anno a vincere il campionato, ma è giunto dietro al Foggia, in grado di raccogliere risultati eccezionali – le sue parole -. Se fosse accertato che questi risultati sportivi sono stati conquistati in maniera illecita, con pagamenti in nero che di fatto hanno condizionato il mercato e alterato il risultato sportivo il Lecce avvierà la richiesta di risarcimento del danno e dei costi di gestione sostenuti per il campionato scorso, rivolgendosi alla magistratura ordinaria".

SPORTAL.IT | 26-06-2018 13:45