Il Lecce resta in A, Como in Champions: la Cremonese retrocede ma quanti errori di Maresca

Il gol di Banda al Genoa basta ai salentini per salvarsi, impresa dei lariani che condannano i grigiorossi alla B e centrano la storica qualificazione

E’ il Lecce l’ultima squadra a timbrare il cartellino e a rimanere in serie A: a far compagnia a Verona e Pisa è la Cremonese. Il verdetto è arrivato dopo due partite assai diverse, vittoria meritata ma sofferta per i salentini contro un Genoa abbondantemente rimaneggiato e imbottito di giovani, sconfitta dei lombardi in casa contro il Como che scrive la storia: è quarto e matematicamente in Champions a prescindere dal risultato della Juve con cui è in vantaggio negli scontri diretti.

Banda fa esplodere il via del Mare

A Lecce è subito festa, bastano 6′ alla squadra di Di Francesco per sbloccare la gara. Splendido lancio di Ramadani per Pierotti che si invola verso l’area, calcia addosso a Leali, e Banda si fa trovare pronto per la respinta in rete. Giocano sul velluto i padroni di casa ma appena abbassano la guardia rischiano grosso. Paura al 38′ quando segna il Genoa ma viene annullato gol di Frendrup per un fuorigioco iniziale di Colombo. Nella ripresa cresce il Genoa ma trova in Falcone un ostacolo insormontabile. Finisce col successo di misura e l’esultanza dello stadio.

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Chi è l’arbitro Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Napoli-Cremonese.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Mastrodonato con Mucera IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar l’arbitro ha ammonito Ramadami e Tiago Gabriel.

Il Como fa piangere la Cremonese e va in Champions

Doveva vincere e sperare in un passo falso del Lecce la Cremonese per sperare nella salvezza ma sin dalle prime battute la partita la fanno i lariani che scrivono la storia. Il secondo gol in campionato di Jesus Rodriguez, con una deviazione di Grassi, chiude il lungo assedio del Como: strappo di Diao, cross per Douvikas che calcia, miracolo di Audero; la sfera arriva a Rodriguez che tira e insacca anche grazie a una deviazione di Grassi. C’è stato un check per la posizione di fuorigioco di Douvikas ma il portiere era davanti al bomber e non è stato disturbato.

Al 51′ raddoppio ospite: sbaglia Luperto, recupera Smolcic che lancia Rodriguez, assist per il tap in vincente di Douvikas ma riapre al 55′ Bonazzoli su rigore concesso per fallo su Vardy da parte di Ramon. Al 69’ l’arbitro viene richiamato all’on field review per un possibile fallo in area su Douvikas da parte di Bianchetti e assegna un rigore ai lariani. Decisione assai dubbia. Maresca perde il bandolo: viene ammonito Bianchetti e poi vengono espulsi Djuric, Okereke e Grassi. Da Cunha segna dal dischetto e mette in ghiaccio il match. Arriva poi il 4-1 firmato ancora da Da Cunha mentre viene annullato il pokerissimo a Morata. Finisce 1-4. Festa Como e lacrime Cremonese.

Chi è l’arbitro Maresca

Fabio Maresca è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e recentemente in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. Ultima uscita nel derby di Roma.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori e ne ha espulsi 3

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Fontemurato con Calzavara IV uomo, Gariglio al Var e Camplone all’Avar l’arbitro Maresca ha ammonito Rodriguez, Thorsby, Moreno, Vardy, Bianchetti, espulsi Djuric, Okereke e Grassi