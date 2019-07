Il Lecce riporta Gabriel in Serie A

All’alba del mercato estivo 2019 il Lecce sistema la porta in vista della stagione del ritorno in Serie A.

Il club salentino ha infatti ufficializzato l’acquisto del brasiliano Gabriel Vasconcelos Ferreira, che nella scorsa stagione ha militato nel Perugia. Gabriel, classe 1992, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione.

Portato in Italia dal Milan nel 2012, prima che nel Perugia Gabriel aveva giocato nell’Empoli, in prestito dal Milan, arrivando a metà stagione e contribuendo alla promozione in A. Poi il passaggio in Umbria a titolo definitivo.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 03-07-2019 21:28