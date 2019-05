Il Lecce sciupa il match point per la A

Il Lecce perde contro il Padova penultimo per 2-1 e fallisce il primo match point per la serie A. Baraye e Cappelletti stendono i salentini, che hanno comunque un'altra chance contro lo Spezia nell'ultima giornata di campionato per qualificarsi matematicamente nella massima seria. La Cremonese centra la terza vittoria consecutiva a Carpi ed entra in zona playoff. Allarme per il Verona che cade per 3-2 contro il Livorno in casa e ora rischia di restare fuori dagli spareggi. Battuta d'arresto per il Benevento, piegato dal Crotone (a segno Simy). In zona playout colpo del Foggia, tris alla Salernitana.

Carpi-Cremonese 1-2

53' Rolando (CA), 82' Piccolo (CR), 88' Montalto (CR)

Cosenza-Venezia 1-1

44' Tutino (C), 55' Bocalon (V)

Crotone-Benevento 1-0

47' Simy

Foggia-Salernitana 3-1

16' Deli (F), 19' rig. Greco (F), 58' Jallow (S), 59' Iemmello (F)

Verona-Livorno 2-3

25' Giannetti (L), 43' Raicevic (L), 45'+2 Dawidowicz (V), 51' Murilo (L), 71' Laribi (V)

Padova-Lecce 2-1

3' Baraye (p), 56' Cappelletti (P), 75' rig. Mancosu (L)

Perugia-Cittadella 0-0

SPORTAL.IT | 01-05-2019 18:09