Il Lecce sfoltisce l'organico

Chiuso il mercato in entrata con gli innesti di Giannelli Imbula e di Khouma El Babacar, ora che le liste si sono chiuse il Lecce si dedica a sfoltire l’organico.

La società salentina ha comunicato di aver effettuato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Thom Haye.

Il centrocampista olandese di origini indonesiane, classe '95, ex Az e Willem II, era arrivato in Puglia nella scorsa stagione, contribuendo alla promozione in A con 13 presenze. Poi, la scelta del club e del giocatore di separarsi alla luce delle valutazioni fatte dal tecnico Fabio Liverani.



SPORTAL.IT | 04-09-2019 18:11