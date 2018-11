Il Lecce si gode Lucioni: "È fuori categoria"

Dall’alto del terzo posto in classifica il Lecce è per distacco la migliore delle neopromosse dalla C, considerando che Cosenza, Livorno e Padova sono coinvolte nella lotta per non retrocedere.

La vittoria sulla Cremonese ha permesso alla squadra di Liverani di portarsi a meno tre dal primo posto.

Difficile tenere a bada i sogni e anche il presidente Saverio Sticchi Damiani, intervenuto a 'SoloLecce.it', esalta la squadra: “Stiamo crescendo anche nella solidità, prima creavamo tanto e concedevamo tanto, contro la Cremonese invece siamo stati maturi: bravi i ragazzi ad aspettare il momento giusto per colpire".

Il numero uno giallorosso è poi entrato nel dettaglio dei singoli: “Abbiamo recuperato giocatori preziosi e rilanciato definitivamente Lucioni, uno fuori categoria. Grazie a lui e ad altri tre giocatori del suo livello arriveremo in alto. Pensiamo ad affrontare questo campionato così diffiicle giornata dopo giornata, ma si può sognare. Stiamo andando oltre le aspettative, ma appagarci adesso potrebbe farci diventare rinunciatari e invece dobbiamo avere sempre fame”.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 18:05