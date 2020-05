Il Lecce si sbilancia sul futuro di Liverani

Il Lecce è pronto a giocarsi la permanenza in A nello scorcio finale del campionato, prossimo alla ripartenza dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia di Coronavirus.

A prescindere da quale sarà la categoria di appartenenza dei giallorossi, però, il rischio concreto è quello di dover cambiare guida tecnica.

Dopo due promozioni e un campionato di A comunque brillante, il tecnico romano è finito nel mirino di diversi club.

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ne ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Liverani è venuto in Serie C, abbiamo creduto in lui e ci ha dato tante soddisfazioni: per noi è un valore aggiunto. È seguito da molti club, se ci saranno richieste da società blasonate non tarperemo le ali a nessuno e ci metteremo d'accordo. C'è anche una clausola rescissoria nel suo contratto".

E c'è spazio anche per una battuta…: "Noi possiamo proporre il lavoro con passione, in base alle risorse che abbiamo, senza fare il passo più lungo della gamba. Si parte da questi presupporti, se Liverani parte sto in lutto una settimana".

SPORTAL.IT | 23-05-2020 23:07