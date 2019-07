Il Lecce si tiene uno degli eroi della promozione

Dopo aver cambiato quattro squadre negli altrettanti ultimi campionati, Pistoiese, Ternana, Bari e Lecce, Jacopo Petriccione sembra vicino a stabilizzare la propria carriera.

Ottenuta la promozione in A con i salentini, infatti, il centrocampista goriziano sembra destinato a restare in giallorosso con tanto di contratto rinnovato. L’agente del giocatore e i dirigenti del Lecce si sono già incontrati gettando le basi per il prolungamento fino al 30 giugno 2023.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 22:13