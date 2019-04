Il Lecce sorprende il Brescia e lo raggiunge in classifica

Il Lecce sorprende il Brescia, lo batte per 1-0 con una rete nel finale e lo raggiunge in cima alla classifica della serie B (le Rondinelle devono però recuperare una partita). E lo sprint finale per la vittoria della cadetteria si annuncia sempre più infuocato.

Partita subito molto accesa, con Donnarumma che sfiora il vantaggio per gli ospiti e La Mantia che risponde per i padroni di casa nei primissimi minuti. Poi è Mancosu a divorarsi il vantaggio per il Lecce, e quando ci riprova da fuori area la mira è sbagliata di pochissimo. Il Brescia soffre e rimane in inferiorità numerica al 55' per l'espulsione di Sabelli. Il gol vittoria arriva quindi all'80' ed è opera di Tabanelli, che sfrutta nel migliore dei modi un assist di Meccariello e porta i salentini in cima alla classifica. Nell'attesa di scoprire se il primo posto sarà confermato anche a parità di partite giocate.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 23:48