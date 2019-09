Il Lecce sorprende il Torino, Inter sola in vetta

Colpo a sorpresa del Lecce di Liverani, che espugna l'Olimpico Grande Torino nel posticipo della terza giornata di serie A. I giallorossi si impongono per 2-1 sulla squadra di Mazzarri: in vantaggio al 35' grazie a Farias, i salentini vengono riacciuffati nella ripresa da Belotti, a segno su calcio di rigore assegnato per fallo di Tabanelli su Zaza. Il Toro avanza il baricentro per cercare il raddoppio ma viene trafitto dagli ospiti al 73': Mancosu raccoglie la respinta di Sirigu e trova il 2-1 che chiude la partita. Inutili gli sforzi finali dei padroni di casa nonostante il lungo recupero.

In classifica il Lecce trova la prima vittoria della stagione e sale a quota 3 punti, il Torino resta a 6. Inter sola in vetta alla classifica.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 22:58