Il Lecce spinge per le due retrocessioni

"Probabilmente messa così la proposta è destinata a non passare ma potrebbe essere uno stimolo per arrivare a una soluzione di compromesso, due retrocessioni e due promozioni qualora anche la B sia costretta a fermarsi e non possa esprimere la terza promossa con i play-off. Oppure questa nostra proposta potrebbe essere utile a ripristinare l'ipotesi di play-off e play-out in caso di stop visto che l'ultima delibera della Figc sembrerebbe escludere un cambio di format in corsa". Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce ospite a "Radio Anch'io Sport" su RadioUno, è aperto al confronto sulla questione dello stop alle retrocessioni in caso di blocco definitivo del campionato e in assenza di verdetti aritmetici.

Nella delibera votata della Lega di A c'è anche una seconda ipotesi, quella di limitare le retrocessioni a due, fermo restando che "ogni decisione presa a tavolino è sempre una forzatura" e che anche la soluzione dell'algoritmo non è perfetta: "Prendete il mio Lecce, che nelle prime dieci giornate dalla ripresa affronta le prime 9 in classifica e solo dopo ha gli scontri diretti. Stiamo facendo una battaglia legittima".

SPORTAL.IT | 08-06-2020 11:13