Il Lecce spreca: solo un punto a Venezia

Occasione persa per il Lecce, che a Venezia raccoglie solo un punto e raggiunge il Pescara al quarto posto della classifica di serie B. Ma in virtù della mole di gioco vista al Penzo e dei due pali colpiti, i rimpianti dei salentini non mancano.

Il risultato finale dice invece 1-1 ed è frutto di un batti e ribatti nel giro di un paio di minuti: al 50' Pinato ispira il contropiede di Citro per il vantaggio dei padroni di casa, al 52' La Mantia sfrutta l'errato piazzamento della difesa del Venezia e serve a Palombi il pallone per l'incornata dell'1-1.

Prima di questo botta e risposta il Lecce crea e il Venezia si rende pericoloso di rimessa. Ma è Venuti a colpire il palo, con un insidioso tiro-cross. E pochi secondi dopo l'inizio della ripresa è la sassata di Calderoni a infrangersi sul legno. Nell'ultima mezz'ora cresce molto il Venezia, specie con il nuovo entrato Vrioni, ma il Lecce porta a casa quantomeno un punto.

SPORTAL.IT | 11-02-2019 23:40