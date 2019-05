Il Lecce tiene d'occhio Maxi Lopez

Il Lecce potrebbe diventare la settima squadra italiana di Maxi Lopez.

Il navigato attaccante argentino, che in Brasile ha confermato di non avere perso il senso del gol (10 reti in 22 partite con il Vasco Da Gama), il 31 dicembre andrà in scadenza di contratto con il club di Rio de Janeiro ma, per una serie di motivi, anche personali, sarebbe felice di tornare in Italia.

Per adesso siamo soltanto in una fase embrionale dell'operazione ma i salentini sono alla ricerca di un bomber d'esperienza e l'ex Udinese e Torino, trentacinque anni appena compiuti, risponde all'identikit.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 17:19