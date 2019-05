Il Lecce torna in serie A

Il Lecce festeggia la promozione in serie A: la squadra di Liverani piega lo Spezia per 2-1 con le reti di Petriccione e La Mantia e conquista all'ultima giornata il pass per il ritorno nella massima serie.

Nulla da fare per il Palermo, che pareggia in casa contro il Cittadella per 2-2, Nestorovski e Trajkovski in gol per i rosanero, e resta al terzo posto.

Promosse: Brescia e Lecce.

Queste le squadre qualificate ai play off: Palermo, Benevento, Pescara, Verona, Spezia, Cittadella.

Queste le squadre che parteciperanno ai play out: Venezia, Salernitana.

Retrocesse: Foggia, Padova e Carpi

Attenzione però al caso Palermo: se verrà accettata la richiesta della Procura Figc, ovvero la retrocessione dei rosanero in Serie C, il Perugia salirebbe all'ottavo posto, il Foggia farebbe i play out contro la Salernitana, Venezia salvo.

