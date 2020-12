Psg, notte da incubo: sconfitta e Neymar ko

Galoppante in Champions, balbettante in campionato. Il Psg sembra aver cambiato le “abitudini” degli ultimi anni.

Dopo la finale persa lo scorso agosto contro il Bayern la squadra di Tuchel sembra aver cambiato la gerarchia dei propri obiettivi, così ecco spiegato il primo posto nel girone di Champions davanti a Lipsia e Manchester United e le ben quattro sconfitte in Ligue 1.

L’ultima per 1-0 in casa contro il Lione costa il primo posto a Neymar e compagni: un gol di Kadewere al 35′ fa volare la squadra di Rudi Garcia, ora al comando della classifica con 29 punti insieme al Lille. Il Psg insegue a -1.

E come se non bastasse c’è preoccupazione per l’infortunio subito dallo stesso Neymar, uscito in lacrime in barella nei minuti di recupero dopo un brutto fallo di Thiago Mendes, espulso poi dopo consulto dell’arbitro con il Var.

OMNISPORT | 13-12-2020 23:29