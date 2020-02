Il Lione: "La Juve vuole Aouar"

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ai microfoni di Tuttosport ha svelato l'interesse della Juventus per il centrocampista Houssem Aouar: "Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione".

"Perché se Aouar avrà questa ambizione, vorrà sfruttare queste due partite di Champions per far bella figura e mettersi in mostra. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli".

SPORTAL.IT | 21-02-2020 11:37