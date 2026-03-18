Il Liverpool cerca la rimonta col Galatasaray, Tonali sfida Lamine Yamal: c'è Vicario in Tottenham-Atletico

Si accendono le luci sulle ultime gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: Slot chiamato a ribaltare il ko dell'andata, fattore campo per Flick.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Riflettori puntati sulla seconda delle due serate dedicate alle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con Liverpool e Barcellona che vanno a caccia del pass che porterebbe Slot e Flick ai quarti della massima competizione continentale. Una sorta di passerella verso il prossimo turno, invece, per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, ospite del Tottenham di Igor Tudor. Dopo i clamorosi errori dell’andata di Kinsky, in porta tornerà Guglielmo Vicario.

Dove vedere le gare di ritorno degli ottavi di Champions: info diretta tv e streaming

Tutte le partite della UEFA Champions League, come da accordi pattuiti ad inizio stagione, saranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport e NOW, ad eccezione della miglior gara del mercoledì, live su Amazon Prime Video. È possibile attivare le omonime applicazioni mobili su ogni comune smart tv, nonché nell’apposita sezione della Home di SkyQ. Per quanto concerne gli incontri di stasera, Prime Video ha scelto Bayern Monaco-Atalanta, mentre tutte le altre saranno visibili sui canali Sky Sport, con “diretta gol” su Sky Sport 251. Pre gara dalle 20 su Sky Sport 24, con servizio streaming attivo sulle app di Sky Go, NOW e Amazon Prime Video.

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Liverpool, missione rimonta contro il Galatasaray

Dopo l’1-0 di Istanbul, firmato dall’ex Juve Mario Lemina su assist di Victor Osimhen, il Galatasaray fa visita al Liverpool di Arne Slot in occasione del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per i quarti di finale di Champions League. I turchi proveranno a difendere il prezioso vantaggio accumulato all’andata, mentre i Reds cercheranno di sfruttare l’atmosfera e la magia di Anfield Road per ribaltare la situazione. In caso di vittoria con un gol di scarto, il Liverpool porterebbe la sfida ai tempi supplementari.

Ecco le probabili formazioni di Liverpool-Galatasaray:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.

Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen.

Barcellona-Newcastle: Lamine Yamal sfida Sandro Tonali

Si ripartirà dall’1-0 dell’andata anche al Camp Nou di Barcellona, dove i blaugrana di Hansi Flick saranno chiamati a difendere il gol realizzato su calcio di rigore da Lamine Yamal, allo scadere della partita del “St. James Park” di Newcastle. I bianconeri, guidati dallo spirito e dalla “garra” di Sandro Tonali, faranno di tutto per rovinare la festa ai catalani, nettamente favoriti per il passaggio del turno. In campionato, il Barça sta dominando la Liga, mentre l’undici inglese sta provando a risalire la china, gestendo il doppio impegno. Calcio d’inizio alle ore 18:45.

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Newcastle:

Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres.

Newcastle (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon.

Tottenham, Tudor rilancia Vicario. Passerella Champions per Simeone

Il 5-2 del “Metropolitano” ha restituito un Atletico Madrid spietato anche in Champions League, ma soprattutto un Tottenham in piena crisi d’identità, tra Premier e sfide in campo internazionale. La “carta” Kinsky non ha certo pagato, con Igor Tudor che ora rischia seriamente l’esonero in quel di Londra. Per il Cholo Simeone è poco più di una passerella europea, considerando quanto accaduto nel primo round del doppio confronto, mentre gli Spurs torneranno ad affidarsi a Guglielmo Vicario, in odore di convocazione in vista dei playoff validi per le qualificazioni Mondiali.

Ecco le probabili formazioni di Tottenham-Atletico Madrid:

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke. All. Tudor

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.