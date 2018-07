Il Liverpool ci prova per Dybala

Il Liverpool vuole provare a acquistare Paulo Dybala.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la dirigenza dei Reds avrebbe preso contatti con l’impresario Gustavo Mascardi, storicamente molto vicino all'attaccante argentino, con l'intenzione di capire se esiste una possibilità concreta di arrivare al numero 10 bianconero.

La Juventus non ha comunque intenzione di privarsi dell'ex Palermo, se non per una cifra di almeno 120 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 15:05