Il Liverpool frena, Klopp si arrabbia

Altro pareggio per il Liverpool che, con il West Ham, non va oltre l'1-1. Un altro mezzo passo falso per la squadra di Klopp, decisamente arrabbiato per il momento di difficoltà che sta vivendo la sua formazione.

Il manager del Liverpool è chiaro: "Nelle ultime cinque, sei, settimane, abbiamo sempre parlato di una corsa a due (con il City, ndr) ma ora il Tottenham è di nuovo lì. Sono in corsa anche loro al 100%". Il tecnico dei Reds va oltre: "Se vuoi essere il migliore, devi saper affrontare situazioni anche più complicate della gara con il West Ham". E, all'orizzonte, c'è la Champions League.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 08:35