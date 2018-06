Il Liverpool non si ferma, c'è Fekir

Non solo Depay e Malcom. La Ligue 1 ha messo in mostra nell’ultima stagione tanti talenti, più o meno giovani, pronti a rilanciarsi in grandi club o a spiccare il volo verso le grandi del calcio europeo.

Il primo a trasferirsi ufficialmente però è Nabil Fekir, che lascia il Lione proprio poco prima di vivere con la Francia il brivido del primo Mondiale della carriera: il trequartista di origini algerine è infatti un nuovo acquisto del Liverpool, che piazza quindi il secondo colpo di mercato dopo la delusione della finale di Champions persa contro il Real Madrid, dopo aver definito l’arrivo di Fabinho dal Monaco. Per Fekir affare fatto per 48 milioni di sterline, qualcosa come 65 milioni di euro cui aggiungere i 7 di bonus.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 23:45