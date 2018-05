Il Liverpool pensa già al dopo Karius

Le papere assortite con cui Loris Karius ha deciso, proprio malgrado, la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool non hanno solo assestato un colpo potenzialmente decisivo in negativo alla carriera del portiere tedesco classe '93, ma rischiano di aver fatto impennare l'asta internazionale per Alisson. Il portiere della Roma, miglior estremo difensore del campionato appena concluso e atteso protagonista del Mondiale con il Brasile, può infatti diventare un uomo-mercato in estate. Le attenzioni dei principali club internazionali si sono posate ormai da mesi sull'estremo difensore giallorosso, molto gradito dal Chelsea, ma anche dalle stesse finaliste di Champions.

Chiaro quindi come il Liverpool possa provare a scattare, trovandosi ora nella necessità di sostituire il "povero" Karius. Attenzione però anche a quanto può succedere in Italia, dove il Napoli sarebbe pronto a partecipare all'asta. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta Sportiva', Ancelotti stravede per il portiere della Roma e De Laurentiis, ancora a caccia dell'erede di Reina, può provare ad accontentarlo. Prima, però, bisognerà provare a fare cassa cedendo qualche pezzo pregiato, come Jorginho, poi si potrà pensare a un'offerta da capogiro. In alternativa restano valide le piste Rui Patricio o Sirigu, di sicuro meno dispendiose.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 13:25