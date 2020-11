Il Liverpool piange Clemence

Un grave lutto scuote il calcio inglese. All’età di 72 anni è infatti scomparso Ray Clemence, storico portiere del Liverpool e della Nazionale.

Clemence ha legato la propria carriera ai Reds, dove ha militato per 15 anni tra il 1967 e il 1981, vincendo le prime tre Coppe dei Campioni del club, nel 1977, nel 1978 e nel 1981, oltre a cinque titoli nazionali, due Coppe Uefa, una FA Cup ed una Coppa di Lega. Nel 1981 il Liverpool puntò su Bruce Grobbelaar e Clemence si trasferì al Tottenham, dove ha chiuso la carriera nel 1988, diventandone poi allenatore.

Poca fortuna in Nazionale, dove Clemence è stato per anni in concorrenza con Peter Shilton: ben 61 le presenze tra il 1972 e il 1984, ma una sola qualificazione, senza presenze, alle fasi finali del Mondiale, nel 1982.

OMNISPORT | 16-11-2020 08:42