Il Liverpool rischia ma non sbaglia, Ajax travolgente

Non sono mancate le sorprese nella serata di mercoledì della seconda giornata di Champions League, dedicata ai gironi E-F-G-H. Ad Anfield Road partita incredibile tra Liverpool e Salisburgo: i campioni in carica vanno sul 3-0 dopo 36 minuti con Manè, Robertson e Salah, ma si fanno incredibilmente raggiungere dai gol di Hwuang, Minamino e Haland. E' ancora Salah, al 69', a rimettere le cose a posto e regalare i primi tre punti del torneo alla squadra di Jurgen Klopp.

Vittoria netta invece per l'Ajax, che travolge in trasferta il Valencia grazie alle reti di Ziyech, Promes e Van de Beek (per gli spagnoli Parejo sbaglia un rigore sull'1-0). Nello stesso girone, il Chelsea espugna Lille 2-1, e riscatta la sconfitta subita in casa proprio contro il Valencia nel primo turno, raggiungendo gli spagnoli a quota 3 punti.

Nel girone dell'Inter, il Borussia Dortmund batte 2-0 lo Slavia Praga grazie a due gol di Hakimi. Chiudono il riepilogo di serata la convincente vittoria per 3-1 dello Zenit sul Benfica e il 2-0 esterno del Lione a Lipsia, firmato da Depay e Terrier.

Risultati e classifiche

Gruppo E

Genk-Napoli 0-0

Liverpool-Salisburgo 4-3

9' Mane (L), 25' Robertson (L), 36' Salah (L), 39' Hwang Hee-Chan (S), 56' Minamino (S), 60' Haland (S), 69' Salah (L)

Classifica: Napoli 4, Salisburgo e Liverpool 3, Genk 1.

Gruppo F

Slavia Praga-Borussia Dortmund 0-2

35', 89', Hakimi (B)

Barcellona-Inter 2-1

3' Lautaro Martinez (I), 58' e 84' Suarez (B)

Classifica: Borussia Dortmund e Barcellona 4, Inter e Slavia Praga 1.

Gruppo G

RB Lipsia-Lione 0-2

11' Depay (L), 65' Terrier (L)

Zenit-Benfica 3-1

22' Dzyuba (Z), 70' aut. Dias (Z), 78' Azmoun (Z), 85' De Tomas (B)

Classifica: Zenit e Lione 4, RB Lipsia 3, Benfica 0.

Gruppo H

Valencia-Ajax 0-3

8' Ziyech (A), 34' Promes (A), 67' Van de Beek (A)

Lille-Chelsea 1-2

22' Abraham (C), 33' Osimhen (L), 78' Willian (C)

Classifica: Ajax 6, Chelsea e Valencia 3, Lille 0.

SPORTAL.IT | 02-10-2019 23:19