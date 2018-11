Il Liverpool si fionda su un obiettivo della Juventus

Grandi manovre di mercato sono iniziate in vista della riapertura delle liste e parecchi club stanno seguendo con interesse la situazione di Ousmane Dembelè, il talentuoso 21enne del Barcellona che si sta facendo notare però più per i capricci che per le prodezze con la maglia azulgrana. Il ds della Juventus Paratici sta monitorando da tempo la sua situazione e aspetta il momento giusto per l’affondo decisivo ma dovrà guardarsi dal Liverpool. Dembelè ha stregato Klopp che potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 90 milioni di euro per portarlo in Premier. Che il giocatore lasci il Barcellona è un’ipotesi concreta. I problemi che sta creando nello spogliatoio non piacciono a dirigenti e al tecnico Valverde: sotto accusa la scarsa professionalità del centrocampista che più di una volta si è presentato in ritardo agli allenamenti. L’ultima volta è capitato la settimana scorsa, quando il giocatore è arrivato al centro sportivo con un’ora e mezzo di ritardo lamentando una gastroenterite, facendo perdere la pazienza a tutti. Valverde lo ha punito escludendolo dai convocati per la gara (poi persa 4-3) col Betis ma è solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo per il Barca.

CONVOCATI D’URGENZA – Il Mundo Deportivo riporta di una riunione che si è tenuta ieri tra l’agente di Dembelè, Moussa Sissoko, e i dirigenti del club Pep Segura e Eric Abidal presso l’Hotel Sofia. Non c’era il centrocampista, in ritiro con la nazionale. A Sissoko è stato fatto presente che l’atteggiamento del suo assistito sta stancando anche i compagni di squadra e si sta cercando di trovare una soluzione. La cessione non era nei piani del Barcellona che però di fronte a un’offerta importante non avrebbe altra scelta. Parlando a Radio Monte Carlo il suo procuratore ha ammesso: “Siamo consapevoli che Ousmane deve migliorare in tante cose, ma è normale alla sua età. Non era vero che prima della gara con l’Inter era arrivato in ritardo, mentre dopo ha avuto un problema di gastroenterite ma lui lavora sempre con passione”. Sul tema Dembelè dal ritiro della Francia aveva detto la sua anche il ct Deschamps: “Non ho parlato col Barcellona, non voglio interferire. Posso però dire che i piccoli ritardi fanno parte di lui, io conosco le sue scuse ma deve capire che se vuol migliorare deve cambiare atteggiamenti. Quando lo capirà, sarà un bene per lui e per il suo club”. Intanto Juve e Liverpool affilano le armi e sono pronte a fare la prima mossa.

SPORTEVAI | 14-11-2018 10:08