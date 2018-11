Il Livorno si fa avanti per Floccari

E' un periodo difficile in casa Livorno. Gli amaranto occupano l'ultimo posto nella classifica della Serie B e fino ad ora hanno ottenuto una sola vittoria . Il nuovo tecnico Roberto Breda, che il 7 novembre ha preso il posto di Cristiano Lucarelli, ha esordito con una sconfitta nella gara esterna di domenica con la Cremonese.

La squadra del presidente Aldo Spinelli ha dimostrato grossi problemi in fase realizzativa, con soli 8 gol fatti in 11 giornate ha il peggior attacco del campionato. Anche per questo motivo gli amaranto sono alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Alessandro Diamanti, attuale capocannoniere del Livorno con 3 reti. Un nome buono, secondo le voci che stanno circolando nelle ultime ore, potrebbe essere quello di Sergio Floccari, in uscita dalla Spal.

Dopo aver collezionato 21 presenze e 3 gol nella scorsa stagione con i ferraresi tra Serie A e Coppa Italia, il centravanti ex Lazio ha visto il campo una sola volta a partire da agosto. Il trentasettenne sarebbe disponibile a scendere di categoria dato che già quest'estate era stato vicino ad altre squadre di B, e potrebbe fare molto comodo a un Livorno in piena crisi.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 11:20