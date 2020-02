Il Livorno si rinforza con Silvestre

Rinforzo per il Livorno, alle prese con una retrocessione in serie C da evitare.

Il club amaranto ha reso noto di aver acquisito le prestazioni sportive di Matias Silvestre. Difensore argentino, classe 1984, può vantare oltre trecento presenze nella serie A italiana. Lo scorso campionato ha giocato con l'Empoli e ha vestito anche le maglie di Inter, Milan, Sampdoria, Palermo e Catania. Ha iniziato la carriera nel Boca Juniors.

Silvestre indosserà la maglia numero 6.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 20:44