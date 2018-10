Il Madagascar entra nella storia

Per la prima volta nella sua storia il Madagascar si è qualificato per la Coppa d’Africa, la cui edizione del 2019 si giocherà in Camerun.

I ‘Barea’, 106esimi nella classifica per nazioni della Fifa, hanno battuto per 1-0 a Vontovorona la Guinea Equatoriale: a decidere il match è stata la rete realizzata nel primo tempo da Njiva Rakotoharimalala.

Rakotoharimalala, classe 1992, è un centrocampista in forza alla formazione thailandese del Sukhothai. Ricorderà a lungo questa giornata felice per sé, per i suoi compagni e per un'intera nazione.



SPORTAL.IT | 16-10-2018 17:45