Il Manchester City s'inceppa e invoca la Var

Indicata da tutti come la rivale più accreditata del Manchester City in Premier, il Liverpool si gode almeno una giornata davanti alla squadra di Guardiola. Merito dell’1-0 firmato Salah sul Brighton, reduce dalla vittoria a sorpresa sul Manchester United, che permette alla squadra di Klopp di restare a punteggio pieno dopo tre giornate.

Rallenta invece il Manchester City, bloccato sull’1-1 sul campo del neopromosso Wolverhampton: la gara è stata però condizionata dall’irregolarità alla base della rete della squadra di casa, siglata di mano da Boly al 57'. L’arbitro non ha visto e la Var a quelle latitudini ancora non c’è. La rete di Laporte ha solo evitato la sconfitta: “Non recrimino, abbiamo giocato contro una squadra che ha difeso in nove – ha commentato Guardiola – La Var? Prima o poi in Inghilterra decideranno quando utilizzarla…”. Si sblocca intanto l’Arsenal: 3-1 al West Ham, che resta a quota 0, e primi punti per Emery.



SPORTAL.IT | 25-08-2018 23:45