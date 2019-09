Il Manchester City vince 8-0

Il Manchester City ha travolto per 8-0 il Watford in una partita valida per la sesta giornata del campionato inglese. L'umiliazione inflitta dagli uomini di Guardiola è stata totale: dopo 18 minuti la partita era già sul 5-0. Ha aperto David Silva al 1'. Aguero ha raddoppiato al 7', quindi in gol Otamenti, Mahrez e Bernardo Silva.

Nella ripresa Bernardo Silva ha arrotondato con altri due gol, De Bruyne ha fissato il risultato sull'8-0 finale. In classifica il City sale a 13 punti, a -2 dal Liverpool che ha una partita in meno.

SPORTAL.IT | 21-09-2019 18:38