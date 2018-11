Il Manchester United insidia una stella dell’Inter

Nonostante l’ultima imbarcata contro l’Atalanta, la difesa dell’Inter resta la migliore di Italia (adesso a pari punti con la Juventus) nonché una delle più solide di tutta l’Europa. Merito della saggezza tattica di Luciano Spalletti, ma anche dei calciatori che può schierare in campo, dal momento che dopo tanti anni l’Inter adesso vanta quattro titolari di primissimo livello e una panchina più che adeguata. Grossi cambiamenti si sono registrati già l’anno scorso con l’arrivo di Milan Skriniar dalla Sampdoria, roccioso difensore slovacco che in quest’anno e mezzo in nerazzurro ha dimostrato di essere un fuoriclasse nello scacchiere intesista, nonché uno dei migliori difensori centrali in circolazione. L’arrivo di de Vrij della Lazio, e di terzini di primo ordine come Vrsaljko e Asamoah, hanno completato la retroguardia che è diventata in breve tempo il punto di forza dell’Inter.

I sogni di José Mourinho – Ma quando l’oro comincia a brillare troppo diventa impossibile nasconderlo: e così negli ultimi tempi è possibile registrare l’interesse degli altri top club europei su molti dei calciatori dell’Inter. I tifosi nerazzurri stanno cominciando a tremare dal momento che proprio Milan Skriniar è finito nel mirino di Mourinho che è alla ricerca degli uomini giusti per invertire la rotta, dal momento che il suo Manchester United non sta vivendo uno dei suoi momenti più floridi. Nella lista dei sogni dello Special One, infatti, troviamo tre nomi: Milan Skriniar dell’Inter, Fred dello Shakhtar Donetsk e Nikola Milenkovic della Fiorentina. José Mourinho ha fatto capire che Eric Bailly e Vicotr Lindelof hanno bisogno di un più di un aiuto per reggere il peso della difesa dello United, e quando lo Special One si mette in testa qualcosa, lo sanno anche i bambini, è praticamente impossibile fargli cambiare idea.

Il Manchester rischia il blocco sul mercato – L’Inter dovrà tentare in tutti i modi di difendere i suoi pezzi pregiati dagli attacchi delle big d’Europa. Milan Skriniar al momento sembra un intoccabile per l’Inter e per Spalletti, ma di fronte a offerte da capogiro, a volte, si rivoluzionano anche i progetti più solidi. Per fortuna dell’Inter il Manchester potrebbe incappare in un blocco del mercato disposto dall’Uefa, che vieterebbe ogni trasferimento in entrata almeno per la sessione di gennaio. Ausilio incrocia le dita, i tifosi anche: si preannuncia un dicembre caldissimo.

SPORTEVAI.IT | 15-11-2018 11:34