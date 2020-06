Il Manchester United stronca Sanchez

L'avventura all'Inter di Alexis Sanchez con la maglia dell'Inter sembra destinata a durare una sola stagione, condita da un grave infortunio che ha condizionato l'attaccante cileno, destinato a tornare per fine prestito al Manchester United, dove però 'El Niño Maravilla' dovrebbe restare molto poco.

Il tecnico dei 'Red Devils' Ole Gunnar Solskjaer ha infatti stroncato senza mezzi termini l'ex Udinese, azzerando le sue possibilità di restare attraverso un'efficace metafora: "​A volte, quando arredi un salotto, potresti anche ritrovarti una bella sedia o un bel divano, ma forse non va bene con il resto della stanza" le parole del tecnico norvegese riprese dal 'Daily Star'.

“Naturalmente c’è sempre posto per i buoni giocatori e per le brave persone" ha concluso Solskjaer. Da vedere come l'Inter accoglierà queste parole: un buon finale di stagione di Sanchez potrebbe convincere i nerazzurri a trattare per il riscatto del giocatore, magari contando su un robusto sconto.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 15:13