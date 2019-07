Il Manchester United sulle tracce di Diego Costa

Lukaku sta spingendo per lasciare il Manchester United (sono attese novità in settimana). Per non restare con un pugno di mosche in mano, i Red Devils sarebbero alla ricerca di un bomber che prenda il posto del belga.

Il nome giusto, secondo il Daily Express, sarebbe quello di Diego Costa. Il 30enne brasiliano, naturalizzato spagnolo, è ormai in uscita dall'Atletico Madrid e potrebbe diventare il sostituto ideale di quel Lukaku atteso a Milano, sponda nerazzurra.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 08:29