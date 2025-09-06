Il Marocco vola ai Mondiali, standing ovation per l’ex Milan Brahim Diaz

Una nazionale africana ha già strappato in anticipo il pass per Messico, Canada e Stati Uniti. Nel 5-0 al Niger applausi per l'ex rossonero

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Marocco si conferma una delle grandi protagoniste del calcio africano. Con una travolgente vittoria per 5-0 contro il Niger, disputata davanti a 70.000 spettatori a Rabat, i Leoni dell’Atlante sono diventati la prima nazionale africana a staccare il pass per il Mondiale del 2026. Una serata di festa allo Stadio Principe Moulay Abdallah, tra gol, spettacolo e la standing ovation per Brahim Diaz.

Una vittoria senza storia

La squadra di Walid Regragui ha dominato dal primo minuto, approfittando anche dell’espulsione di Goumey al 26’. Da lì in avanti il match è diventato un monologo: Saibari ha firmato una doppietta, seguito dalle reti di El Kaabi, Igamane e Ounahi. Il pubblico di Rabat ha potuto celebrare non solo la goleada ma anche l’inaugurazione ufficiale del rinnovato impianto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Brahim Diaz protagonista simbolico

Titolarissimo con la maglia numero 10, Brahim Diaz ha disputato la sua undicesima partita con la selezione marocchina. Nonostante una prestazione senza grandi occasioni personali, il fantasista del Real Madrid è stato applaudito a lungo fino alla sua uscita al 76’. L’ex Milan rappresenta uno dei simboli di questa nazionale, capace di unire talento ed entusiasmo popolare.

Marocco prima d’Africa a volare in USA

Con otto punti di vantaggio sulla Tanzania e due sole giornate da disputare, il Marocco è già matematicamente qualificato. Per i Leoni dell’Atlante sarà l’ottava partecipazione a una Coppa del Mondo, dopo lo storico quarto posto ottenuto in Qatar 2022. La selezione nordafricana guarda ora con fiducia al futuro, certa di potersi confermare come outsider di lusso sulla scena mondiale.