Il Marsiglia va ko, Balotelli sfiora la rissa

Il Bordeaux è una vera bestia nera per l'Olympique Marsiglia, che sul campo della formazione girondina non riesce a vincere addirittura dal 1978. E nonostante il buon periodo della squadra di Rudi Garcia (con Mario Balotelli che ha ritrovato la confidenza con il gol), anche quest'anno è arrivato un ko, che rischia di vanificare la rincorsa alla Champions League: il Lione terzo è infatti a +8.

I padroni di casa hanno vinto per 2-0, grazie al rigore trasformato dal 25' da Kamano e al raddoppio di De Préville al 71'. Balotelli, non al meglio, è stato mandato in campo da Garcia solo al 69' e si è reso protagonista più per alcune scaramucce a fine partita che per le occasioni create: 'SuperMario' (dopo aver schierato il gol al secondo pallone toccato), si è infatti reso protagonista di un accenno di rissa con l'intera retroguardia avversaria. Il più scatenato è stato Pablo, che dopo uno scambio di battute con l'ex attaccante di Inter e Milan lo ha colpito a palla lontana, facendosi espellere. Solo sessanta secondi dopo è stato invece Balotelli a beccarsi un cartellino per ulteriori intemperie.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 23:54