Il meglio dello snowboard internazionale a Obereggen

Lo snowboard italiano ed internazionale farà tappa a Obereggen cuore del comprensorio altoatesino del Latemar con le stazioni trentine Pampeago e Predazzo. Resi noti gli eventi che andranno in scena da febbraio ad aprile, confermando Obereggen come una delle capitali dello snowboard nazionale. Gli attesi appuntamenti sono organizzati dalla società impianti Obereggen Latemar SpA in collaborazione con alcune associazioni giovanili per la diffusione degli sport invernali.

Gran apertura sabato 1 e domenica 2 febbraio con la prima edizione dell’Obereggen Snowpark Battle, organizzato dall’associazione ASV Skateboardproject di Bolzano presso lo snowpark sullo splendido Passo di Pampeago. Durante l’evento si svolgeranno una serie di impegnativi Best Tricks alla prova i riders. “Spin to win”, “Highest in the Park”, “Turbo Speed” sono solo alcune delle prove che i partecipanti dovranno affrontare per vincere ricchi premi. All’Obereggen Snowpark Battle potranno partecipare snowboarder e freestyler “Skier” in un ambiente allietato da buona musica e specialità gastronomiche locali.

Domenica 15 marzo si svolgerà la finale italiana del circuito Italian Snowboard Tour, organizzato dalla Federazione Snowboard Italia (Fsi) che decreterà il campione e la campionessa italiana. In contemporanea si svolgerà una tappa del Rookie Tour Italy: i vincitori del tour (Rookie e Grom, maschili e femminili), a cui si aggiungerà un’atleta con wild card a discrezione di FSI, parteciperanno alle World Rookie Finals 2020 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 30 al 5 aprile.

In aprile, da venerdì 3 a domenica 5, sarà la volta del ‘Rock and Ride’ organizzato in collaborazione con la società sportiva Black Yeti di Modena presieduta da Marco Sampaoli. Si tratterà di un mix di adrenalina ed emozioni nella tre giorni caratterizzata da party sulle piste, test materiali, live music oltre alla storica gara nello snowpark di Obereggen in collaborazione con l’associazione Neuro di Modena. Durante l’evento Rock and Ride ci sarà, inoltre, la possibilità di farsi incidere gratuitamente tatuaggi Rock.

Gran chiusura, che coinciderà con la fine della stagione invernale di Obereggen, da venerdì 17 a domenica 19 aprile col ‘Jib the Pipe’ organizzata dall’associazione ASV Skateboardproject di Bolzano. ’Jib the Pipe’ consisterà in una tre giorni di jam sessions all’interno dell’Half Pipe nello stesso snowpark. Inoltre gli addetti prepareranno apposite strutture, come rampe di neve, rail e tube, per spettacolari esibizioni tra alcuni dei migliori rider europei. Numerosi i premi in palio. Inoltre gli appassionati e partecipanti potranno provare nuove tavole da snowboard di vari produttori. Il tutto sarà allietato da succulenti grigliate di carne, verdure e tante buone bevande a cura dei ragazzi dello Sk8project.

Le gare di snowboard costituiranno alcuni dei appuntamenti principali del comprensorio di Obereggen che rimarrà aperto fino a domenica 19 aprile.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 15:14