Il mental coach: "Luis Alberto è felice"

L'inizio in salita della Lazio va di pari passo con le difficoltà di Luis Alberto. Campillo, mental coach del giocatore, prevede un futuro roseo: "Oggi può solo migliorare. Con il lavoro quotidiano e la giusta mentalità tornerà ai suoi livelli", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

Sulle tante voci di mercato legate al nome di Luis Alberto, Campillo fa chiarezza: "Lui lontano da Roma? No, è felice. La Lazio è il club ideale per sviluppare il suo talento. Magari in futuro potrebbe tornare al Siviglia, ma ora è concentrato sulla stagione biancoceleste”.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 09:05