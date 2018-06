Il mercato del Bologna è già finito

Quest’anno il mercato sarà più breve del solito, giusto due settimane in meno per evitare di sovrapporre le trattative alle prime giornate di campionato. Eppure, se per molti club anche di primo piano la campagna acquisti estiva deve ancora cominciare, per altri è già tempo di bilanci.

È il caso del Bologna, che per bocca dell’amministratore delegato Claudio Fenucci ha mandato un avviso molto chiaro ai tifosi: vietato sognare.

"Scordatevi un colpo da 20-25 milioni, non possiamo permettervelo – ha detto l'ex dirigente della Roma – Il più del nostro mercato è fatto, valuteremo la squadra nel corso del ritiro di Pinzolo per eventuali ritocchi, ma siamo convinti di avere una squadra più forte rispetto all'ultimo campionato, anche perché confidiamo nel lavoro di Inzaghi per migliorare i calciatori della rosa".

SPORTAL.IT | 27-06-2018 00:00