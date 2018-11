Il messaggio di Cairo per il rinnovo di Iago

Iago Falque è tornato a disposizione di Walter Mazzarri dopo un periodo lontano dal campo di gioco per un infortunio.

L’esterno ex Roma è uno dei titolari fissi del Torino, che ha come grande obiettivo quello di centrare la qualificazione in Europa League.

Come si legge sul sito ufficiale del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Iago Falque fino al 30 giugno 2022”.

Il precedente accordo prevedeva la scadenza nel 2020. Dopo l’annuncio ufficiale il presidente del Toro, Urbano Cairo ha postato su Instagram una foto della stretta di mano fra lui e il calciatore con un messaggio: “Con Iago Falque per il rinnovo del contratto fino al 2022. Iago Grande giocatore e grande persona!!”

I granata ora hanno un altro appuntamento per un rinnovo di contratto, quello di Vittorio Parigini, in gol lunedì sera con l’Under 21.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 21:00