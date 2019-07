Il messaggio di Marchisio commuove il web

Quella maglia bianconera n.8 che è stata sua per anni la indosserà Ramsey (“Sono contento che lo abbia preso lui. E’ un grande calciatore, gli auguro il meglio”) ma la speranza di poter essere ancora un giocatore della Juve, prima o poi, Claudio Marchisio non l’ha mai persa. Il Principino ha interrotto il rapporto con lo Zenit e qualche tempo fa si era parlato anche di un suo ritorno a Torino con Paratici tentato dall’idea di inserirlo in uno dei tre posti ancora liberi nelle liste di Serie A e Champions riservati ai prodotti del vivaio. Non se ne è fatto niente, almeno per ora, ma intanto il centrocampista sta recuperando da un infortunio al ginocchio e su twitter ha postato un messaggio commovente e motivazionale.

IL TWEET – Marchisio scrive sui social: “Sei in cima, cadi e ti rialzi. Questa è la vita, questa è la mia vita! Non sarà mai solo un gioco. Anche questa volta mi sono rialzato” con un video in cui si vede Marchisio correre in salita e sudare su una strada deserta. Centinaia i commenti dei follower: “Grande Principe !!! sempre e per sempre UNO DI NOI” o anche: “Sì, Principino! Nostra BANDIERA ! Forza”.

LE REAZIONI – In tantissimi lo riabbraccerebbero volentieri alla Juve: “Torna alla Juve Principino” o anche: “Ovunque tu sia sarai sempre il nostro principino” oppure “Ti stai preparando per il Sarri ball?”. Anche la società viene chiamata in causa: “Riportiamo a casa Marchisio, Juventus che aspettiamo ?”. Tutti comunque esprimono solidarietà ed affetto: “Vai, Grande Campione e torna a casa, prima che puoi. Io conserverò sempre la tua 8 bianconera” e infine: “Claudio sei un Vero e Grande Campione non dimenticarlo mai. Hai tenacia e grinta da vendere e sopratutto cuore per amare con fedeltà. Sarò sempre con te Principino con una grande speranza questa”.

SPORTEVAI | 29-07-2019 13:24