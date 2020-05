Il messaggio di Passetti sulla ripresa del campionato

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport Mario Passetti ha voluto commentare la giornata che sabato ha visto celebrare il Cagliari per i suoi cento anni. “Lo ricorderemo come un appuntamento storico anche per tutto quello che è successo. Avremmo voluto festeggiare diversamente, ma è comunque un anniversario speciale".

In chiusura Passetti ha voluto mandare un messaggio alle istituzioni: "Vogliamo tornare a fare quello che più ci piace: giocare a calcio. Ma vogliamo farlo nel rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti che però devono ancora essere perfezionati, soprattutto per quanto riguarda il prolungamento dei contratti e le situazioni di positività".

SPORTAL.IT | 31-05-2020 09:53