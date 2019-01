Il Milan accelera per l'ultimo colpo: proposto uno scambio

Gerard Deulofeu. E’ questo il nome individuato dal Milan per rinforzare l’attacco a disposizione di Gennaro Gattuso: Ringhio ha dato il via libera all’operazione e Leonardo ha avviato una trattativa ad oltranza con il Watford per ingaggiare l’attaccante esterno catalano, che in rossonero brillò da gennaio al giugno del 2017.

Il club inglese non retrocede dalla sua richiesta iniziale di 25 milioni di euro, il Diavolo è fermo al prestito con diritto di riscatto che i britannici vogliono trasformare in obbligo. La società meneghina sta valutando come muoversi e i margini di manovra considerati i paletti del fair play finanziario dell’Uefa. L’ex Barcellona dal canto suo tornerebbe volentieri a Milano, dove si è rilanciato nel 2017 e dove ritroverebbe il grande amico Suso, che lo conosce dai tempi delle nazionali giovanili spagnole.

Nella fittissima trattativa Leonardo potrebbe proporre agli Hornets come contropartita tecnica Fabio Borini, che conosce bene il calcio inglese considerato il suo passato nel Chelsea, nello Swansea City, nel Liverpool e nel Sunderland.

Borini ha dichiarato più volte nelle scorse settimane di voler restare nei rossoneri nonostante le voci di una cessione: il giocatore era stato accostato anche ai cinesi dello Shenzen FC, che però non hanno mai presentato nessuna offerta concreta. Gattuso lo stima ma non lo considera titolare e darebbe il suo assenso all’operazione, ma è da verificare l’effettivo interesse del Watford e la volontà del calciatore stesso di imbarcarsi in un’altra avventura inglese.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Diavolo sta anche valutando l’opzione Ismaila Sarr, veloce ala classe 1998, di proprietà del Rennes. L’attaccante senegalese sta esplodendo in questa stagione: 9 reti e 6 assist in 29 partite disputate nel club francese tra Ligue 1, Europa League Coppa di Francia. Il Milan non va oltre i 20 milioni di euro come offerta, mentre il Rennes non chiede meno di 30. L’altro obiettivo, Ferreira Carrasco, si allontana invece decisamente: sulle sue tracce c’è l’Inter.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 14:30