Il Milan accelera: scambio con la Fiorentina

Il Milan prova a dare una sterzata al suo mercato. Dopo aver preso Theo Hernandez e Krunic, ed essersi assicurato Bennacer (anche se l'intesa definitiva con il giocatore deve essere ancora trovata), i rossoneri sono a caccia di un altro centrocampista per completare la rivoluzione in mediana: Jordan Veretout.

Il centrocampista francese è un separato in casa alla Fiorentina e non rientra nei piani di Vincenzo Montella e della nuova proprietà americana: su di lui c'è anche la Roma, i gigliati chiedono 25 milioni di euro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in giornata il Diavolo ha provato ad imprimere l'accelerazione decisiva per sorpassare i giallorossi: Maldini e Boban hanno proposto il cartellino di Lucas Biglia, centrocampista in uscita dal Milan, più 15 milioni di euro. E' l'ultima offerta, la Fiorentina si è presa tempo fino a sabato prima di dare una risposta ufficiale.

Il transalpino, che non si aggregherà alla squadra in partenza per la tournée negli Stati Uniti, è stato insultato al ritiro di Moena da alcuni tifosi viola inviperiti. Su di lui c'è anche la Roma, che ha rilanciato l'offerta senza contropartite tecniche ma non è ancora arrivata alla richiesta di 25 milioni di euro fatta dalla Fiorentina.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 13:08