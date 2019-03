Il Milan annuncia: Siamo entrati nel club

Un breve messaggio, poche righe per annunciare al mondo di essere entrati nel club. Il Milan ha scelto il proprio profilo Twitter per fare un’importante comunicazione ai suoi tifosi, l’ingresso in un’organizzazione che sta prendendo sempre più peso e assumendo un’importanza via via più rilevante nelle decisioni dell’Uefa.

Il Tweet – Ecco il testo del messaggio del Milan: “#ACMilan is proud to be a member of @ecaeurope. Let’s shape the future of football, together.#WeAreECA #HeartOfFootball”. Vale a dire: “Il Milan è orgoglioso di essere un membro di Eca Europe. Diamo forma al futuro del calcio, insieme”.

L’Eca – Finora il club rossonero era uno dei “grandi assenti” all’interno dell’Associazione Europea per Club di calcio, organismo che comprende un totale di 232 società di calcio e che è presieduto da Andrea Agnelli. Oltre al presidente della Juventus, un ruolo di spicco in seno all’associazione ce l’ha pure il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ricopre le funzioni di responsabile marketing.

Fine dell’isolazionismo – Con l’ingresso nell’Eca il Milan pone fine a un lungo periodo, coinciso con la fine del periodo del club, di mancata rappresentanza a livello istituzionale. Un vuoto di alcuni anni, segnati da problemi di natura economica e da risultati poco brillanti a livello sportivo, che secondo diversi tifosi è stato pagato a caro prezzo dal club rossonero, soprattutto in certe procedimenti di giustizia. “Gettiamo le basi per entrare nella nuova Champions League”, esulta un tifoso. “Sempre più servi della Juventus”, sottolineano caustici altri.

SPORTEVAI | 21-03-2019 14:44