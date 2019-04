Il Milan ha blindato uno dei suoi talenti, il portiere Alessandro Plizzari. Il club rossonero ha comunicato di aver prolungato il contratto del classe 2000 fino al 2023.

Plizzari, chiamato da Mancini per lo stage in Nazionale, dopo la stagione alla Ternana quest'anno è restato a Milanello come quarto portiere.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 21:30