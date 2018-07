'Il Milan cambia proprietario': rivoluzione rossonera

Il Milan sta per cambiare di proprietà. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, è fallito anche l'ultimo tentativo dell'imprenditore cinese Yonghong Li di trovare un compratore per il club rossonero e restare con una minoranza. Li aveva provato ad accordarsi con il magnate russo, Dmitrij Rybolovlev, proprietario del Monaco, dopo una precedente trattativa fallita con l'italoamericano Rocco Commisso.

Il club rossonero finisce così nelle mani del fondo Elliott: dopo la scadenza per la restituzione dei 32 milioni di euro, venerdì scorso, il fondo americano avvierà l'escussione del pegno sulle azioni del Milan che porterà il fondo ad avere il controllo della Rossoneri Lux e quindi del club.

Secondo il Sole 24 Ore, questa mossa porterà alla rimozione dell'attuale Cda. Finisce così l'era di Yonghong Li, durata poco più di un anno. Li spera di contare su una clausola per la quale, in caso di futura cessione del club, dovrebbe incassare tutto cio che Elliott prenderà oltre al valore del debito di 370 milioni di euro. Gli avvocati di entrambe le parti sono al lavoro per fare chiarezza sulla questione.

Rocco Commisso, che potrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni in caso di rivendita della società, in una intervista a Sky si è mostrato desideroso di riportato il club ai vertici del calcio mondiale. "Quello che è stato detto è basato sui fatti. Ho lavorato su questo affare per tanto tempo ed eravamo veramente vicini a firmare un contratto preliminare, che avrebbe permesso di andare avanti per l'acquisizione del team. Fiducioso? Non posso dirlo, quello che posso dire è che non controllo il risultato, la negoziazione. Sto parlando con delle persone che potrebbero parlare con altre persone".

"Cosa farei per il Milan? C'è tanto lavoro da fare. Non arrivo e penso di sapere di più delle persone che sono coinvolte con la squadra. Devo imparare, ma sono uno che impara in fretta. Quindi non posso rispondere a questa domanda. Cosa mi piace però è che lí c’è un ragazzo che si chiama Gattuso che mi ricorda me stesso quando giocavo 50 anni fa. Non ero bravo come lui, lui era un giocatore molto migliore di me, ha giocato per la Nazionale, ma io ero un duro. E anche lui è calabrese come me".

